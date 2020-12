LIVE – Venezia-Bourg 76-86, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Umana Reyer Venezia ospita il Bourg basket nel recupero della terza giornata del gruppo A di Eurocup 2020/2021. Le due compagini si sono affrontate pochi giorni fa con un netto successo dei francesi che hanno ottenuto la quarta vittoria della rassegna. La sfida del Taliercio inizierà alle ore 18.30 di giovedì 3 dicembre, su Sportface potrete seguire la sfida. AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Bourg 76-86 40? – FINISCE QUI! Bourg VINCE 86-76. 38? – Timeout Venezia sul 73-79. 37? – 1/2 di Andjusic dalla lunetta 71-76. 35? – Timeout sul 69-73. Partita in bilico. 33? – Aseric allunga per Bourg. 64-71. 31? – Comincia l’ultimo quarto. 30? – Il terzo quarto termina 60-66. 28? – Chappell accorcia ancora. ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Umana Reyerospita ilbasket nel recupero della terza giornata del gruppo A di. Le due compagini si sono affrontate pochi giorni fa con un netto successo dei francesi che hanno ottenuto la quarta vittoria della rassegna. La sfida del Taliercio inizierà alle ore 18.30 di giovedì 3 dicembre, su Sportface potrete seguire la sfida. AGGIORNA LA76-86 40? – FINISCE QUI!VINCE 86-76. 38? – Timeoutsul 73-79. 37? – 1/2 di Andjusic dalla lunetta 71-76. 35? – Timeout sul 69-73. Partita in bilico. 33? – Aseric allunga per. 64-71. 31? – Comincia l’ultimo quarto. 30? – Il terzo quarto termina 60-66. 28? – Chappell accorcia ancora. ...

La partita Lecce - Venezia del 5 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata di Serie B, calcio d'inizio alle ore 14:00 ...

