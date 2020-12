Lazio, buone notizie: Luiz Felipe è pronto per lo Spezia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Reduce dal confortante pareggio ottenuto in Champions a Dortmund contro il Borussia la Lazio è tornata subito ad allenarsi a Formello in vista della gara contro lo Spezia in programma sabato a Cesena. ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Reduce dal confortante pareggio ottenuto in Champions a Dortmund contro il Borussia laè tornata subito ad allenarsi a Formello in vista della gara contro loin programma sabato a Cesena. ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Lazio, buone notizie: Luiz Felipe è pronto per lo Spezia - leggoit : Lazio, buone notizie: Luiz Felipe è pronto per lo Spezia - reverendo_casey : @Fabrizio_Gi_ @AlessioBuzzanca Si certo come tutte quelle che la Lazio riesce a superare... io penso se x caso dove… - _RobertoErre : @alexloffredi1 Akpa sta facendo bene, Escalante un giudizio di questo tipo se lo deve guadagnare. Parolo e Cataldi… - SimoneBrisi : @giuliocardone69 Direttore secondo me la Lazio si è svegliata definitivamente nel secondo tempo ma nel primo non er… -