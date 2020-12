La solita menzogna di Fratelli d'Italia: 'Il Governo vieta il Natale e apre le porte ai clandestini' (Di giovedì 3 dicembre 2020) A quanto pare la ragionevolezza a destra non è di casa. Al contrario, trova spazio la propaganda, la menzogna, la manipolazione della realtà. Nessuno è escluso, dai vertici Meloni e Salvini fino agli ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) A quanto pare la ragionevolezza a destra non è di casa. Al contrario, trova spazio la propaganda, la, la manipolazione della realtà. Nessuno è escluso, dai vertici Meloni e Salvini fino agli ...

Ultime Notizie dalla rete : solita menzogna Giorgia Meloni torna a mentire a danno dei richiedenti asilo perseguitati perché gay Gayburg La solita menzogna di Fratelli d'Italia: "Il Governo vieta il Natale e apre le porte ai clandestini"

Lo ha detto Francesco Torselli, Presidente del gruppo FdI in Consiglio Regionale della Toscana, che ha partecipato all'ennesima sceneggiata in forma di flash mob a Firenze ...

Meloni sui migranti: “avremo flotte di barconi battenti bandiera arcobaleno” – durissimala replica di Boldrini

Immancabile anche il solito benaltrismo tipico di questa destra (“il Parlamento ... Esattamente quanto sempre avvenuto, ma la Meloni ne ha approfittato per diffondere ulteriori menzogne.

