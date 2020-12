La regina Elisabetta ricorda l’ultimo Natale a Windsor, nel lontano 1987 (Di giovedì 3 dicembre 2020) regina Elisabetta: le 30 foto più belle di Natale sfoglia la gallery Dopo una lunga pausa durata 32 anni, quest’anno la regina Elisabetta tornerà a celebrare il Natale tra le mura di Windsor, costretta dall’emergenza Covid e dai consigli dei suoi medici. Con lei, nelle prossime settimane, ci sarà solo il marito Filippo, ma nel dicembre 1987 le cose andarono diversamente perché, quell’anno, Elisabetta accolse per l’ultima volta figli e nipoti nel castello tanto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020): le 30 foto più belle disfoglia la gallery Dopo una lunga pausa durata 32 anni, quest’anno latornerà a celebrare iltra le mura di, costretta dall’emergenza Covid e dai consigli dei suoi medici. Con lei, nelle prossime settimane, ci sarà solo il marito Filippo, ma nel dicembrele cose andarono diversamente perché, quell’anno,accolse per l’ultima volta figli e nipoti nel castello tanto ...

loveasachild : RT @simo6608: @borghi_claudio ..andate a ritroso.. cercate Moro.. Borsellino Falcone Il Bilderberg del Britannia con Soros Monti Grillo Bon… - IOdonna : La regina Elisabetta e Filippo, Natale da soli a Windsor - bertolire : RT @jeperego: A causa della pandemia #coronavirus , quest'anno la regina Elisabetta non festeggerà il Natale con tutta la famiglia. Per la… - DavidBlack1980 : RT @jeperego: A causa della pandemia #coronavirus , quest'anno la regina Elisabetta non festeggerà il Natale con tutta la famiglia. Per la… - IsabellaDaragon : RT @simo6608: @borghi_claudio ..andate a ritroso.. cercate Moro.. Borsellino Falcone Il Bilderberg del Britannia con Soros Monti Grillo Bon… -