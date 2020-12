La lotteria degli scontrini | dalla registrazione ai premi Guida veloce per vincere

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 1° gennaio parte la, il provvedimento pensato per incentivare la richiesta dipresso negozi ed esercenti al fine di provare a combattere l’evasione fiscale. Il provvedimento fa parte di un progetto più grande per la lotta all'evasione che prevede anche il Piano Italia Cashless con l’introduzione di un cashback di Stato a partire dal prossimo 8 dicembre per incentivare l’uso della moneta elettronica. Anche lanon è altro che un piano di incentivi a pioggia a cui potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia. All’inizio era stata prevista nell’agosto scorso, ma la pandemia di Covid-19 ha costretto il governo a rimandare tutto di qualche mese per non farsi trovare impreparato ...