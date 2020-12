I film su Netflix a dicembre 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il calendario dei film su Netflix a dicembre ci racconta che la piattaforma ama il cinema e ha tenuto alcuni delle sue migliori sorprese per la stagione delle Feste. Quasi a rispettare la tradizione nelle sale, interrotta dalla pandemia del 2020. Niente cinema di Natale quest'anno, frase in cui per “cinema di Natale” si intende il momento in cui le sale si sono sempre riempite di più (e con molti dei titoli più attesi dell'anno), non tanto una sequenza di titoli a tema tra neve, renne, Santa Claus e similia. Poco male, ci pensa Netflix tra classici che rivediamo sempre volentieri (Ghostbusters) e novità che sono state vissute come cult anche nell'attesa. Quattro i titoli imperdibili che abbiamo aspettato a lungo: The Midnight Sky, Mank, L'incredibile storia de l'Isola delle Rose e Ma Rainey's Black ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il calendario deisuci racconta che la piattaforma ama il cinema e ha tenuto alcuni delle sue migliori sorprese per la stagione delle Feste. Quasi a rispettare la tradizione nelle sale, interrotta dalla pandemia del. Niente cinema di Natale quest'anno, frase in cui per “cinema di Natale” si intende il momento in cui le sale si sono sempre riempite di più (e con molti dei titoli più attesi dell'anno), non tanto una sequenza di titoli a tema tra neve, renne, Santa Claus e similia. Poco male, ci pensatra classici che rivediamo sempre volentieri (Ghostbusters) e novità che sono state vissute come cult anche nell'attesa. Quattro i titoli imperdibili che abbiamo aspettato a lungo: The Midnight Sky, Mank, L'incredibile storia de l'Isola delle Rose e Ma Rainey's Black ...

heyitszairaf : ?? MANK è il nuovo “film vintage” diretto da David Fincher e disponibile dal 4 dicembre per tutti gli abbonati Netfl… - netflixhireme : Musical, teatro, cinema. C’è tutto questo in Jingle Jangle, nuovo film targato @netflix. @NetflixIT #jinglejangle… - ams_kohaku : RT @Culturamente1: Per #DICEMBRE, Netflix ha preparato molte uscite a tema natalizio, per aiutarci ad affrontare al meglio il #Natale2020… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #MaRaineysBlackBottom: #ViolaDavis in un intenso estratto del film #Netflix - michelamarsa : invece di mettere tutti sti film di natale orribili su netflix possiamo mettere grey's anatomy perfavoree -