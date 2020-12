I 750 gol di Ronaldo, “Prossima fermata 800” (Di giovedì 3 dicembre 2020) "750 gol, 750 momenti felici, 750 sorrisi per i nostri tifosi": comincia così il lungo post social con cui Cristiano Ronaldo celebra il nuovo, grandissimo traguardo raggiunto con la rete segnata contro la Dinamo Kiev. E dopo i ringraziamenti a compagni, allenatori, avversari e a tutta la sua famiglia "sempre presente nei momenti migliori e peggiori", il portoghese fissa il nuovo obiettivo: "Prossima fermata: 800 gol!Andiamo, fino alla fine". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)E così, dopo il turno di riposo contro il Benevento, Cristiano Ronaldo è rientrato in Champions League andando subito a segno e centrando un nuovo traguardo: i 750 gol in carriera. La rete contro la Dinamo Kiev infatti si somma alle altre 74 segnate con la Juventus, alle 450 col ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) "750 gol, 750 momenti felici, 750 sorrisi per i nostri tifosi": comincia così il lungo post social con cui Cristianocelebra il nuovo, grandissimo traguardo raggiunto con la rete segnata contro la Dinamo Kiev. E dopo i ringraziamenti a compagni, allenatori, avversari e a tutta la sua famiglia "sempre presente nei momenti migliori e peggiori", il portoghese fissa il nuovo obiettivo: "Prossima: 800 gol!Andiamo, fino alla fine". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano(@cristiano)E così, dopo il turno di riposo contro il Benevento, Cristianoè rientrato in Champions League andando subito a segno e centrando un nuovo traguardo: i 750 gol in carriera. La rete contro la Dinamo Kiev infatti si somma alle altre 74 segnate con la Juventus, alle 450 col ...

