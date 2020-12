Grande ritorno ad Amici: Maria De Filippi sorprende tutti con la scelta del giudice (Di venerdì 4 dicembre 2020) La regina di ‘Amici’, Maria De Filippi, ha in serbo grandi sorprese per il nuovo serale dello show. Vorrebbe con se un nuovo Grande ritorno e questa scelta sorprende tutti Maria De Filippi (fonte: Instagram @Amiciufficiale)Grande ritorno al serale di Amici: scopriamo insieme di chi si tratta Secondo le attendibili fonti del settimanale ‘Vero’, sembra che anche questa volta Maria De Filippi voglia rispolverare i vecchi archivi di ‘Amici’, come già successo nella quattordicesima edizione, con la cantante Emma Marrone che aveva svolto il ruolo di coach. La pioniera delle conduttrici pare abbia richiesto ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) La regina di ‘’,De, ha in serbo grandi sorprese per il nuovo serale dello show. Vorrebbe con se un nuovoe questaDe(fonte: Instagram @ufficiale)al serale di: scopriamo insieme di chi si tratta Secondo le attendibili fonti del settimanale ‘Vero’, sembra che anche questa voltaDevoglia rispolverare i vecchi archivi di ‘’, come già successo nella quattordicesima edizione, con la cantante Emma Marrone che aveva svolto il ruolo di coach. La pioniera delle conduttrici pare abbia richiesto ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF ci sarà il grande ritorno di @ligabue, che venerdì uscirà con il nuovo disco di inediti “7” e la r… - giuliasalogni : Oggi grande ritorno allEsselunga dopo la quarantena cheeee bellezza quanto mi piace - ItsFra5 : @EsattoC Mi spiace???? una pagina carina e anche divertente come quella su Insta, cmq aspetto il grande ritorno alla grandissima ?????? - LaGio___ : @borraccino_ Che canzone meravigliosa ?? Ha fatto proprio un ritorno in grande stile - martina_gnd : Il ritorno di un grande classico: la ronfata sulla lavastoviglie in funzione ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande ritorno Zuppe, il grande ritorno. Ne parla Giovanni Ballarini ilfattoalimentare.it Harry Potter e il calice di fuoco: libro, trama e cast del film

Quarto capitolo della saga, Harry Potter e il calice di fuoco ha per protagonisti Daniel Radcliffe, Ralph Fienne e Robert Pattinson.

Coronavirus, le scuole superiori riapriranno le aule dopo le festività: sospesi i concorsi

Nulla da fare per il ritorno in aula a dicembre, se ne parlerà dopo le festività natalizie Il ritorno a scuola è servito: dal 7 gennaio ?

Quarto capitolo della saga, Harry Potter e il calice di fuoco ha per protagonisti Daniel Radcliffe, Ralph Fienne e Robert Pattinson.Nulla da fare per il ritorno in aula a dicembre, se ne parlerà dopo le festività natalizie Il ritorno a scuola è servito: dal 7 gennaio ?