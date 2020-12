Grande Fratello Vip: un’ex tronista pronta a fare il suo ingresso nella casa? Ecco di chi si tratta (Di giovedì 3 dicembre 2020) nella casa del Grande Fratello Vip si sta per verificare un vero e proprio restyling inerente al cast che subirà delle sensibili modifiche. Complici le decisioni di alcuni concorrenti restii a prolungare la propria permanenza nella casa e i numerosi nuovi ingressi, assisteremo ad un riassetto che scompaginerà gli equilibri fin qui sviluppatisi tra gli attuali vip. Dopo l’annuncio di 6 nuovi concorrenti pronti ad entrare dalla porta rossa, da qualche ora è nell’aria un altro nome: Sonia Lorenzini. Lo annuncia via Instagram Riccardo Signoretti, direttore del giornale Nuovo. Sonia Lorenzini si fa conoscere in tv nel 2016, quando approda in qualità di corteggiatrice a Uomini e Donne; successivamente, ricoprirà anche il ruolo di tronista, aumentando ... Leggi su trendit (Di giovedì 3 dicembre 2020)delVip si sta per verificare un vero e proprio restyling inerente al cast che subirà delle sensibili modifiche. Complici le decisioni di alcuni concorrenti restii a prolungare la propria permanenzae i numerosi nuovi ingressi, assisteremo ad un riassetto che scompaginerà gli equilibri fin qui sviluppatisi tra gli attuali vip. Dopo l’annuncio di 6 nuovi concorrenti pronti ad entrare dalla porta rossa, da qualche ora è nell’aria un altro nome: Sonia Lorenzini. Lo annuncia via Instagram Riccardo Signoretti, direttore del giornale Nuovo. Sonia Lorenzini si fa conoscere in tv nel 2016, quando approda in qualità di corteggiatrice a Uomini e Donne; successivamente, ricoprirà anche il ruolo di, aumentando ...

