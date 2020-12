Grande Fratello Vip, un trio imposta le Trix come immagine profilo dei social: ecco perché (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non è certo una novità che all’interno del Grande Fratello Vip spesso si creino degli schieramenti, anche ben delineati, frutto delle simpatie o antipatie maturate dopo mesi di conoscenza. A volte, queste fazioni vengono prese sul serio, altre volte, invece, l’ironia e la leggerezza che dovrebbero contraddistinguere il gioco prendono il sopravvento. È questo il caso di un certo trio che, sin da subito, è andato consolidandosi all’interno della casa, rimanendo quasi sempre unito in tutte le dinamiche che hanno interessato i concorrenti. Il trio in questione è formato da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, soppiantata poi da Francesco Oppini. A dire il vero, si è registrata una certa incertezza fino all’ultimo su questi due nomi, in quanto anche Maria Teresa, inizialmente, faceva parte del ... Leggi su trendit (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non è certo una novità che all’interno delVip spesso si creino degli schieramenti, anche ben delineati, frutto delle simpatie o antipatie maturate dopo mesi di conoscenza. A volte, queste fazioni vengono prese sul serio, altre volte, invece, l’ironia e la leggerezza che dovrebbero contraddistinguere il gioco prendono il sopravvento. È questo il caso di un certoche, sin da subito, è andato consolidandosi all’interno della casa, rimanendo quasi sempre unito in tutte le dinamiche che hanno interessato i concorrenti. Ilin questione è formato da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, soppiantata poi da Francesco Oppini. A dire il vero, si è registrata una certa incertezza fino all’ultimo su questi due nomi, in quanto anche Maria Teresa, inizialmente, faceva parte del ...

