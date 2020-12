'Grande Fratello Vip', Tommaso provoca Selvaggia: 'Con Pierpaolo dove andresti...?' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' Tommaso si diverte a provocare Selvaggia. Mentre la Gregoraci è lontana e non può sentire, l'influencer chiede alla Roma dove porterebbe a mangiare Pierpaolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella Casa del 'Vip 'si diverte are. Mentre la Gregoraci è lontana e non può sentire, l'influencer chiede alla Romaporterebbe a mangiare...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - nene00_idv : RT @cercounnome: ma chi cazzo me l'ha fatto fare di seguire sto grande fratello? che poi ho cominciato a seguirlo solo per tommaso e son fi… - LCafeinter : @jure_66 @Giordano218 @Giandom84354994 @atimo13 Perché gioca la nazionale #mafiat o perché c'è il campionato italia… - paolooldagmail1 : @LorenaLVilla Non siamo un popolo di stupidi e non abbiamo bisogno del grande fratello che ci dica cosa fare e non… -