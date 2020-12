Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo: "Io e Selvaggia Roma ci siamo prese a calci" (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'ex manager della Prati ha raccontato a Novella2000, il retroscena di un litigio con la Roma, sua ex amica. Leggi su comingsoon (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'ex manager della Prati ha raccontato a Novella2000, il retroscena di un litigio con la, sua ex amica.

