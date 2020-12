GfVip: la rissa di SelvaggiaRoma con un noto personaggio televisivo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una nuova indiscrezione su Selvaggia Roma la vede come protagonista di una rissa con un volto noto della televisione: tutto sulla vicenda Gf Vip: Selvaggia Roma e la rissa con un volto noto della tv su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una nuova indiscrezione su Selvaggia Roma la vede come protagonista di unacon un voltodella televisione: tutto sulla vicenda Gf Vip: Selvaggia Roma e lacon un voltodella tv su Notizie.it.

IcyZorzi : Secondo me, tra poco nella stanza arancione scoppia una rissa tra Dayane/Adua e Miss Montecarlo. Stanno facendo tro… - Diamant22769616 : Elisabetta hai rotto il cazzo! HAI ROTTO IL CAZZO. Io non ce la farei a vivere dentro casa con questa. finirebbe in rissa. #GFVIP - ggamemodeARTPOP : posso dirlo? questa questione delle trix da parte di varie oppiners, zorzine e viperelle mi stende ?? [IN SENSO BUO… - ilariasweet94 : RISSA PARTE 2 OGGI.. DAJE SELVAGGIA! #GFVIP - AlexanderBasss : Quindi era dovuto il “come stai” a Miss Montecarlo e scoppia la rissa perché non le leccano il culo, e invece una G… -