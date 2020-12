GF Vip | Gregoraci contro Salemi | la guerra è servita nella casa di Cinecittà

GEKO95307669 : #GFVIP quando si decide di stare in un contesto di persone con differenti possibilità economiche occorre adeguarsi… - infoitcultura : GF Vip, quanto costano gli stivali di Elisabetta Gregoraci - infoitcultura : Il chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - teresacapitanio : È ufficiale: la Gregoraci si ritira dal Gfvip - Il Tempo - akille15 : Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno scelto di lasciare la Casa del GF Vip e Alfonso Signorini commenta. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gregoraci

Tempo di scelte al Grande Fratello Vip. In queste ore gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono chiamati a scegliere se rimanere nel gioco oppure abbandonare per tornare dai propri affetti per ...Alba Parietti spiega a coloro la criticano sui social il dolore del figlio Francesco Oppini, propenso a lasciare la Casa del GF Vip.