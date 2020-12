Fiorentina | Pradé | «Avrei voluto Milik | Iachini esonerato per dare una scossa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L’esonero di Giuseppe. La trattativa per. L’acquisto di Callejon.racconta l’operato dellain ogni dettaglio Il direttore sportivo dellaDanieleha rilasciato un’intervista a RTV38 in cui ha svelato alcuni retroscena in merito al calciomercato e all’esonero di Giuseppe. ATTACCO – «Mi sarebbe piaciuto anche a me avere Dzeko, Belotti,, Lukaku o chi per loro. Ma la decisione è stata presa cone tutta la società. I numeri sono impietosi, ma bisogna avere il coraggio di non mollare niente e proseguire sulle nostre idee». RIBERY – «Franck ha avuto problemi alla caviglia, ha avuto delle ripercussioni sui flessori e non ha mai ancora giocato al 100%. Lui è un passionale, ti ...