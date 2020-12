Epic Games Store la prossima settimana offrirà due incredibili giochi

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ancora una volta, i giocatori non hanno nemmeno il tempo di ritirare il loro ultimo regalo, ovvero Cave Story +, chesta già preparando per la. In programma: duedi ruolocon ambizioni diverse. Infatti, da giovedì 10 dicembre, alle 17:00, i giocatori potranno recarsi super ritirare gratuitamente due produzioni di Obsidian Entertainment, pubblicate da Paradox Interactive. Il primo gioco non è altro che Pillars of Eternity nella sua versione Definitive Edition e il secondo è Tyranny nella sua versione Gold Edition. Pillars of Eternity è un gioco di ruolo che invita i giocatori a viaggiare attraverso l'originale e fantastico mondo di Eora. ...