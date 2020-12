È nata la figlia di Stash dei The Kolors | “Grace | la cosa più bella del mondo”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Èladidei The: si chiama Grace. Lo annuncia il neo papà con un post sui social, entusiasta di aver potuto tenere tra le braccia la sua primogenita. “ÈGrace… Ed è lapiù del mondo!” scrive l’artista sui social nel condivide l’entusiasmo della piccola che ha appena aperto gli occhi.aveva annunciato che sarebbe diventato presto papà ad Amici di Maria De Filippi, a giugno. Anzi, lo aveva annunciato proprio la conduttrice sorprendendocon un regalo per la piccola e per la compagna, Giulia Belmonte. Nella finale di Amici Specialiaveva ricevuto da Maria De Filippi una catenina con un orsacchiotto, da donare alla sua bimba. Una collana simile l’aveva già ricevuta la sua ...

lamescolanza : E’ nata la figlia di @Stash_theKOLORS : l’annuncio è tutto social - Il Decoder - axcasamia : ma è nata la figlia di Stash di nome Grace ?????? - FrisonCamilla : Voglio chiamare mia figlia Luca da quando sono nata, se la chiama la Ferragni giuro che faccio un casino - liberiefragili : è nata la figlia di stash?? - micricosmo : È nata la figlia di Stash e io non ho ancora superato amici14. AUGURI STASHINO! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : nata figlia

Vanity Fair Italia

Avevamo lasciato Stash alle prese con la sua ultima serenata per la piccola ancora dentro il pancione della sua mamma e oggi lo ritroviamo felicissimo per l’arrivo della sua prima figlia. E’ stato il ...ROMA - Fiocco rosa per Stash dei The Kolors e la fidanzata Giulia Belmonte. Mercoledì 3 dicembre è nata la piccola Grace. A dare l'annuncio il cantante campano su Instagram. In una story ha fatto sape ...