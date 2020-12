Dopo il Mes | l’Unione bancaria L’appello bipartisan di Pittella Pd

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante l’eurogruppo di lunedì il ministro Gualtieri ha dato il via libera da parte dell’Italia alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) come concordata dai ministri delle finanze della zona euro. Vi sono tre punti su cui l’Italia è riuscita a far valere la propria posizione, e altrettante critiche che meritano un chiarimento. Innanzitutto, l’Italia è riuscita ad anticipare a inizio 2022, rispetto alla data originariamente prevista del 2023, l’avvio del ruolo del Mes come backstop comune per il Fondo Unico di Risoluzione delle banche. In caso di esaurimento delle risorse del Fondo Unico di Risoluzione, ad esempio per via di una crisi del sistema bancario europeo, i fondi del Mes potrebbero essere impiegati per la risoluzione delle banche maggiormente colpite. Si tratta, come si può immaginare, di una riforma migliorativa del...