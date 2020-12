' Diario di un killer sentimentale' di Luis Sepulveda diventa una serie tv

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Non cessa l'attenzione su, il grande scrittore cileno recentemente scomparso, tant'è vero che il suo celebre romanzo 'di un' oltre ad esser nuovamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Diario killer

Wired Italia

Si tratta del primo adattamento su schermo dell'opera dello scrittore cileno, distribuito da Eo media distribution in America Latina, ad annunciarlo è stato Variety in un tweet ...Il romanzo breve di Luis Sepulveda Diario di un killer sentimentale (Guanda) diventerà una serie tv. Lo annunciato Variety in un tweet. Enigmatico e intenso, il racconto traccia il profilo di un kille ...