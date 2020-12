Decreto Covid, stop a spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Misure più rigide nelle festività a prescindere dal colore delle regioni. È su questa linea che il Consiglio dei ministri ha approvato, nella tarda serata di ieri, il nuovo Decreto Covid, che vieta gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e quelli tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Il governo ha varato il dl con la cornice normativa del prossimo DPCM, che Giuseppe Conte firmerà il oggi e che sarà in vigore da domani. Il Governo è interventuto anche sul termine massimo di durata delle nuove misure, che da trenta diventa di cinquanta giorni. Ciò consentirà di scavallare tutto il periodo natalizio, visto che il nuovo DPCM deve entrare il vigore da domani. Il divieto di mobilità tra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Misure più rigide nelle festività a prescindere dal colore delle. È su questa linea che il Consiglio dei ministri ha approvato, nella tarda serata di ieri, il nuovo, che vieta glitradal 21al 6e quelli tra Comuni nelle giornate del 25 e 26e 1. Il governo ha varato il dl con la cornice normativa del prossimo DPCM, che Giuseppe Conte firmerà il oggi e che sarà in vigore da domani. Il Governo è interventuto anche sul termine massimo di durata delle nuove misure, che da trenta diventa di cinquanta giorni. Ciò consentirà di scavallare tutto il periodo natalizio, visto che il nuovo DPCM deve entrare il vigore da domani. Il divieto di mobilità tra ...

Agenzia_Ansa : Il Dpcm di #Natale agita la maggioranza. La bozza del #decreto #Covid: stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dic… - Tg1Raiofficial : Via libera dal Cdm al nuovo decreto con le regole anti-covid per il periodo natalizio. Stop agli spostamenti tra re… - Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio dei ministri: sul tavolo il decreto legge #Covid, cornice normativa alle restrizioni che il go… - Herbert403 : Il governo approva il decreto Covid: divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Attesa per il… - marco_muraglia : RT @LavoriPubblici: Ecco il calendario delle festività con tutte le limitazioni atte a fronteggiare l'emergenza #Coronavirus #Covid19 @Lavo… -