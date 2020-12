Dagli Uffizi a Pompei, l'arte a portata di sordi, ciechi, in carrozzella, disabili (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Stefano Miliani Dietro un dipinto di Gentile da Fabriano, Botticelli o Leonardo ci sono tante storie da ascoltare, magari ben raccontate: chi non sente come fa? Avanzare sul basolato di un'antica ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Stefano Miliani Dietro un dipinto di Gentile da Fabriano, Botticelli o Leonardo ci sono tante storie da ascoltare, magari ben raccontate: chi non sente come fa? Avanzare sul basolato di un'antica ...

Il museo realizza innovativi video nella Lingua dei segni, ma solo 70 istituti italiani sono attrezzati per sordi. Pompei ha tre chilometri per chi non cammina. Ed Ercolano pensa agli autistici ...

Festa della Toscana per la prima volta su Tik Tok grazie alla Galleria degli Uffizi

Con un contributo sicuramente inedito e innovativo, anche la Galleria degli Uffizi ha partecipato alla Festa della Toscana, 30 novembre 2020, per celebrare l’anniversario della firma del Codice ...

Il museo realizza innovativi video nella Lingua dei segni, ma solo 70 istituti italiani sono attrezzati per sordi. Pompei ha tre chilometri per chi non cammina. Ed Ercolano pensa agli autistici ...