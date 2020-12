Cristiano Ronaldo fa 750, ma c’è chi “non è contento”: il messaggio social di Casillas (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Juventus vince e convince in Champions League ma a prendersi la scena, come quasi sempre accade, è Cristiano Ronaldo. Il portoghese è andato a segno nella sfida contro la Dinamo Kiev totalizzando la rete numero 750 in carriera. Numeri impressionanti per l'attaccante ex Real Madrid ma evidentemente non ancora abbastanza per chi lo conosce bene come... Iker Casillas.CR7 e il tweet dell'amicocaption id="attachment 1059839" align="alignnone" width="612" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionCristiano Ronaldo è stato il primo a guardare avanti mettendo nel mirino quota 800 gol, ovvero il record di Pelé. Come se non bastasse la sua grinta e voglia di fare meglio, sui social è arrivato anche il messaggio di incoraggiamento molto ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Juventus vince e convince in Champions League ma a prendersi la scena, come quasi sempre accade, è. Il portoghese è andato a segno nella sfida contro la Dinamo Kiev totalizzando la rete numero 750 in carriera. Numeri impressionanti per l'attaccante ex Real Madrid ma evidentemente non ancora abbastanza per chi lo conosce bene come... Iker.CR7 e il tweet dell'amicocaption id="attachment 1059839" align="alignnone" width="612"(getty images)/captionè stato il primo a guardare avanti mettendo nel mirino quota 800 gol, ovvero il record di Pelé. Come se non bastasse la sua grinta e voglia di fare meglio, suiè arrivato anche ildi incoraggiamento molto ...

GoalItalia : 750 goal tra club e Nazionale maggiore? @Cristiano #Ronaldo non si ferma più ?? #JuveDynamo #JuveDinamoKiev - UEFA : Record men's #TeamoftheYear appearances: ?? Cristiano Ronaldo (14) ?? Lionel Messi (11) ?? Sergio Ramos (8) - tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 750 3. Romario 734 4. Messi… - IAldieri : RT @GoalItalia: La differenza tra Maradona e Cristiano Ronaldo/Messi Siete d'accordo? ?? - FizzyOjelaye : 'Cristiano Ronaldo is better than Lionel Messi.' -