Cristiano Malgioglio tra zitelle, banane e dintorni: “Mi ricordo che mia nonna…” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che Cristiano Malgioglio fosse un personaggio non lo si scopre di certo oggi, ma un talento del suo calibro inserito in un cast del Grande Fratello Vip 5 come quello di quest’anno è pura manna dal cielo per telespettatori e utenti social. Da brava Zia Malgy, si è da subito inserita nelle dinamiche del gioco, dopotutto è una nuova concorrente a tutti gli effetti, riuscendo nell’impresa di far scucire di dosso a Tommaso Zorzi il sesto segreto di Fatima con protagonista l’enigmatica Salemi. E sempre da brava Zia Malgy, ha regalato le prime perle ai porci (un tempo si diceva così, almeno). L’insegnamento di Malgioglio sulle zitelle Le zitelle, universalmente, danno la colpa del loro status sociale agli uomini. Malgioglio però ha un’altra versione, diciamo più ottimistica, o quantomeno ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chefosse un personaggio non lo si scopre di certo oggi, ma un talento del suo calibro inserito in un cast del Grande Fratello Vip 5 come quello di quest’anno è pura manna dal cielo per telespettatori e utenti social. Da brava Zia Malgy, si è da subito inserita nelle dinamiche del gioco, dopotutto è una nuova concorrente a tutti gli effetti, riuscendo nell’impresa di far scucire di dosso a Tommaso Zorzi il sesto segreto di Fatima con protagonista l’enigmatica Salemi. E sempre da brava Zia Malgy, ha regalato le prime perle ai porci (un tempo si diceva così, almeno). L’insegnamento disulleLe, universalmente, danno la colpa del loro status sociale agli uomini.però ha un’altra versione, diciamo più ottimistica, o quantomeno ...

trash_italiano : CRISTIANO MALGIOGLIO BEST PERSONAGGIO EVER #GFVIP - trash_italiano : BABILONIA - Stefania Orlando feat. Cristiano Malgioglio #GFVIP - GrandeFratello : È arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa, come reagiranno i nostri Vippo… - tuttopuntotv : Cristiano Malgioglio tra zitelle, banane e dintorni: “Mi ricordo che mia nonna…” #gfvip #grandefratellovip - pienaditutto : RT @oocgfvip5: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo: può uno scoglio arginare il mare. -