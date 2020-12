Covid, Nursing Up: Oltre mille operatori sanitari contagiati nelle ultime 24 ore. In piazza a Napoli, Caserta e Salerno (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Oltre mille operatori sanitari contagiati nelle ultime 24 ore. Sono gli allarmanti dati dell’Istituto Superiore della Sanità. 70.164 erano il giorno 1 dicembre da inizio pandemia. 71281 sono i dati dei contagi del giorno 2 dicembre, sempre da inizio emergenza. Cosa sta succedendo? A livello nazionale, gli esperti si affrettano nel dire che il virus sta perdendo di forza, sostengono che la curva dei contagi si sta leggermente abbassando. E allora perché abbiamo un nuovo aumento così alto di professionisti che si ammalano di Covid? Per noi la verità sta nelle carenze croniche degli ospedali italiani. nelle scabrose vicende che i nostri referenti territoriali ci raccontano ogni giorno. In quegli infermieri che da quasi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) “24 ore. Sono gli allarmanti dati dell’Istituto Superiore della Sanità. 70.164 erano il giorno 1 dicembre da inizio pandemia. 71281 sono i dati dei contagi del giorno 2 dicembre, sempre da inizio emergenza. Cosa sta succedendo? A livello nazionale, gli esperti si affrettano nel dire che il virus sta perdendo di forza, sostengono che la curva dei contagi si sta leggermente abbassando. E allora perché abbiamo un nuovo aumento così alto di professionisti che si ammalano di? Per noi la verità stacarenze croniche degli ospedali italiani.scabrose vicende che i nostri referenti territoriali ci raccontano ogni giorno. In quegli infermieri che da quasi ...

