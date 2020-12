Covid in Campania, muore il dirigente medico di Malattie Infettive del Moscati (Di giovedì 3 dicembre 2020) Avellino. Il coronavirus miete ancora altre vittime in Campania. Stamattina è deceduto Mario Claudio Magliocca, dirigente medico dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Aziende ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Avellino, muore il dirigente medico di Malattie Infettive del Moscati Il professionista 66enne, risultato positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 20 novembre. Residente a Roccarainola, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Avellino. Il coronavirus miete ancora altre vittime in. Stamattina è deceduto Mario Claudio Magliocca,dell’Unità operativa didell’Aziende ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino. Avellino,ildidelIl professionista 66enne, risultato positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 20 novembre. Residente a Roccarainola, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tasso dei positivi nazionale al 10,2% L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino giornaliero su positivi, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi sono 2.295, di cui 2.141 ...

Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 3 dicembre. Sono 2.295 i nuovi positivi (ieri 1.842) registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 24.709 tamponi ...

Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 3 dicembre. Sono 2.295 i nuovi positivi (ieri 1.842) registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 24.709 tamponi