Covid, Campania zona gialla dal 15 dicembre? Boccia: "Probabilmente lo saranno tutte le regioni"

La Campania, nelle prossime ore, si appresta a cambiare colore, passando da zona rossa a zona arancione. Dopo settimane di aumento dei contagi, infatti, la situazione è migliorata e la pressione sugli ospedali è minore. Nonostante ciò, la situazione continua a restare critica, sia in Campania che nel resto d'Italia. Per questo motivo, il governo

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Eccezionale intervento chirurgico al Cardarelli: rimosso ad una paziente un tumore di 20 chili

Al Cardarelli di Napoli un intervento chirurgico destinato a far rumore: rimosso ad una donna di 64 anni una massa tumorale di circa 70 centimetri e del peso di 20 chili. Alla paziente era stato diagn ...

Il Cardarelli di Napoli si è reso protagonista di un intervento salvavita a beneficio di una 64enne affetta da tumore. La massa enorme è stata asportata con successo.

Al Cardarelli di Napoli un intervento chirurgico destinato a far rumore: rimosso ad una donna di 64 anni una massa tumorale di circa 70 centimetri e del peso di 20 chili. Alla paziente era stato diagn ...