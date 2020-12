Coronavirus | La Gran Bretagna approva per prima l’utilizzo del vaccino Pfizer

Leggi su bufale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Laperdelè una notizia che continua a fomentare un certo clima di condizionato ottimismo. E che giustamente ci avete chiesto di esaminare. Doverosa premessa: lo status attuale nel resto del mondo e in Italia Perché nell’ultima settimana sono successe tante cose: abbiamo le date in cui l’FDA, l’ente regolatore per medicinali e prodotti alimentari ad uso umano Statunitense, si pronuncerà. Abbiamo le date in cui l’EMA, l’ente regolatore Europeo lo farà. Per i precisi il dieci dicembre per ile il diciassette per il preparato Moderna negli USA. In Europa il 29 Dicembre per il preparatoe il 12 Gennaio sul Moderna. Il che comporta, ove i ...