Coronavirus, i dati del 3 dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 23.225, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.664.829. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.248 unità, quindi al momento risultano positive 759.982 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.597, ovvero 19 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 31.772, quindi 682 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 724.613. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 993 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 58.038. Da ieri si registrano anche 23.474 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 846.809. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 23.225, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.664.829. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.248 unità, quindi al momento risultano positive 759.982 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.597, ovvero 19 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 31.772, quindi 682 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 724.613. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 993 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 58.038. Da ieri si registrano anche 23.474 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 846.809. Nuovi contagiati: ...

