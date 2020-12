Coronavirus: Conte a Onu, 'rafforzare governance sanitaria e ruolo Oms' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'Italia crede fortemente nel multilateralismo, con le Nazioni Unite al centro. Ora abbiamo, tutti insieme, la responsabilità di migliorare la governance globale e rendere la cooperazione internazionale veramente efficace, di servire la nostra gente e dare speranza a tutti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo ai lavori della 31ma Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU (UNGASS), promossa dall'Azerbaijan (in qualità di Chair di turno del Gruppo dei Paesi Non Allineati) e incentrata sulla azione globale di contrasto al Covid-19. "Torniamo 'alle origini'. Concentriamoci su strategie efficaci e coordinate su ciò che è veramente rilevante per la vita delle persone. Cominciamo rafforzando la governance sanitaria globale e il ruolo guida ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'Italia crede fortemente nel multilateralismo, con le Nazioni Unite al centro. Ora abbiamo, tutti insieme, la responsabilità di migliorare laglobale e rendere la cooperazione internazionale veramente efficace, di servire la nostra gente e dare speranza a tutti". Lo ha detto il premier Giuseppeintervenendo ai lavori della 31ma Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU (UNGASS), promossa dall'Azerbaijan (in qualità di Chair di turno del Gruppo dei Paesi Non Allineati) e incentrata sulla azione globale di contrasto al Covid-19. "Torniamo 'alle origini'. Concentriamoci su strategie efficaci e coordinate su ciò che è veramente rilevante per la vita delle persone. Cominciamo rafforzando laglobale e ilguida ...

