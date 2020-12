Coronavirus | approvato il Dpcm | spostamenti vietati anche tra Comuni | ecco cosa cambia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ statonella notte dal Consiglio dei Ministri il nuovo. Tra le tante misure, per arginare la diffusione del virus e per scongiurare assembramenti per le feste natalizie, ci sarebbe il divieto di spostamento tra Regioni e province autonome,quelle in fascia gialla, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Ci si potrà muovere, come per ogni decreto firmato finora, solo se lo spostamento è motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Consentito,dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Leggi, a Natale (non) puoi: le regole per le Festeglitra ...