Coronavirus 3 dicembre | mai così tanti decessi da quando è iniziato tutto

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Occhi puntati sull’ufficializzazione del nuovo dpcm, ormai non si attende altro. Il paese conoscerà la natura delle proprie feste natalizie. Ospedale covid (Facebook)Il paese non aspetta altro che conoscere il proprio destino. Suona molto tragica la cosa, ma in effetti è cosi. Gli occhi, e le orecchie, sono tutte rivolte al prossimo discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nella giornata di oggi dovrebbe ufficializzare il nuovo dpcm, che di fatto, regolamenterà le festività natalizie ormai alle porte. I numeri anche oggi sembrano confermare una inversione di rotta rispetto alle scorse settimane, anche se il numero di morti non prende a scendere. Nelle prossime ore, maggiori informazioni si avranno circa, la possibilità di spostarsi tra comune e comune, regione e regione, quante persone poter avere a tavola e dove potere eventualmente festeggiare ...