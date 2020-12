Conferenza stampa di Conte sul nuovo Dpcm. Il (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , sul nuovo Dpcm che contiene le misure per Contenere il Coronavirus in vista del Natale . Intanto le Regioni non nascondono i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladel presidente del Consiglio, Giuseppe, sulche contiene le misure pernere il Coronavirus in vista del Natale . Intanto le Regioni non nascondono i ...

GiuseppeConteIT : Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio #Conte illustra il nuovo #Dpcm. La conferenza stampa ?? - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per l'emergenza da #Covid19 ?? In diretta - samipox : RT @francescatotolo: Durante la conferenza stampa a reti unificate per spiegare agli italiani il nuovo #Dpcm, @GiuseppeConteIT ha usato l'e… - partimeasylover : RT @borghi_claudio: Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza stampa… -