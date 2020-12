Audi Q3 e Q3 Sportback TFSI e - In arrivo la versione ibrida plug-in delle Suv

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L'elettrificazione si fa strada anche nella gamma dell'Q3. La Suv tedesca viene infatti declinata nella variante-in hybride, anche con carrozzeria. Le consegne in Italia sono previste nel primo trimestre del 2021, mentre i prezzi di listino non sono stati ancora comunicati. 245 CV e fino 51 km in elettrico. Il powertrain è quello che il gruppo Volkswagen ha già introdotto su altri modelli della propria galassia di brand: è composto dal 1.4da 150 CV, da un motore elettrico da 116 CV e dal cambio S tronic a 6 rapporti. Il sistema eroga in totale 245 CV e 400 Nm e consente di toccare i 100 km/h in 7,3 secondi, con una punta massima di 210 Km/h. Sfruttando le sole batterie al litio da 13 kWh, è invece possibile percorrere fino a 50-51 km nel ciclo Wltp raggiungendo una ...