Anticipazioni 'Amici 20' del 03/12/2020: novità in arrivo per Esa Abrate, mentre il comportamento di Evandro Ciaccia mette a rischio la sua permanenza nella scuola

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. La registrazione verrà mandata in onda nel pomeridiano di sabato 5 dicembre. Per il momento, eccovi le prime Anticipazioni giunte da NewsUed.it: La puntata inizia con la sfida di canto che ovviamente viene vinta dall'allieva della scuola Kika. Per Arianna non è stata confermata la maglia e quindi è stata rimandata alla settimana prossima. Si è molto agitata mentre cantava la canzone di Vasco Rossi che le era stata assegnata. Successivamente Evandro è stato messo a rischio dai professori perché, ieri durante le prove in cui doveva imparare una canzone di Samuele Bersani, ha espresso delle parole poco carine nei confronti del cantante. Il video però non è stato mostrato al pubblico, ma solo ai ragazzi tramite i tablet.

