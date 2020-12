Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen e il suo nuovo Grindelwald (Di giovedì 3 dicembre 2020) Aspettando il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter siamo venuti a sapere che Johnny Depp, che interpretava l’antagonista principale, non tornerà nel suo ruolo. In Animali Fantastici 3, dunque, il personaggio di Grindelwald sarà interpretato da Mads Mikkelsen. L’attore ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato come si comporterà in questo nuovo ruolo e quali saranno le differenze rispetto alla performance di Depp. Animali Fantastici 3 e il nuovo Grindelwald – parla Mikkelsen Durante in un’intervista con EW, Mads Mikkelsen ha parlato per la prima volta del suo nuovo lavoro nel mondo magico di J.K. Rowling. L’obiettivo dell’attore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Aspettando il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter siamo venuti a sapere che Johnny Depp, che interpretava l’antagonista principale, non tornerà nel suo ruolo. In3, dunque, il personaggio disarà interpretato da. L’attore ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato come si comporterà in questoruolo e quali saranno le differenze rispetto alla performance di Depp.3 e il– parlaDurante in un’intervista con EW,ha parlato per la prima volta del suolavoro nel mondo magico di J.K. Rowling. L’obiettivo dell’attore ...

NerdPool_IT : Mads Mikkelsen parla del momento 'scioccante' in cui ha ricevuto la chiamata per sostituire Johnny Depp in Animali… - Paolo91568292 : @robsalnitro @CalaminiciM ... animali fantastici della mitologia pentastellata - moviestruckers : #AnimaliFantastici3: #MadsMikkelsen parla della sua versione di Grindelwald - 3cinematographe : #MadsMikkelsen parla della sostituzione di #JohnnyDepp in #AnimaliFantastici 3. L'attore è felice, ma al tempo stes… - cinespression : Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen si è aperto sul sostituire Johnny Depp per il ruolo di Grindelwald… -