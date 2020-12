Animali fantastici 3 | Johnny Depp silurato Il commento

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Torna a far discutere l’addio dialla saga di. L’attore, che vestiva i panni di Gellert Grindelwald è stato infatti escluso dal terzo capitolo della pellicola per volere dei produttori. Una decisione arrivata in seguito ai problemi legali del divo di Hollywood, impegnato ormai da tempo in una dura battaglia contro l’ex moglie Amber Heard. Solo qualche settimana fa,aveva perso in tribunale contro il Sun che l’aveva definito un “picchiatore di donne”. Alla sentenza del tribunale era seguito un comunicato in cuiaveva annunciato la scelta di abbandonare la saga di, tratta dai libri di J. K. Rowling, in seguito alle pressioni ricevute. “Tutto questo è devastante per– ...