A Capodanno pure il coprifuoco "extra-large": governo fuori controllo, murati vivi in casa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non bastava l'obbligo di non uscire dal proprio comune di residenza a Natale, vigilia, Santo Stefano e il primo gennaio. No, nel pacchetto di norme ultra-restrittive contenute nel dpcm 4 dicembre per il contenimento dell'emergenza coronavirus, spunta anche il coprifuoco extralarge. A Capodanno, per la precisione: sarà esteso fino alle 7 del mattino, rispetto alle 5 della formulazione originaria. Insomma, vietato uscire di casa fino alle 7 del mattino. E, sinceramente, ci si chiede quale sia la ratio di simile norma. Ma tant'è, ormai siamo abituati a tutto e il contrario di tutto. Nella bozza del dpcm si legge: "Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non bastava l'obbligo di non uscire dal proprio comune di residenza a Natale, vigilia, Santo Stefano e il primo gennaio. No, nel pacchetto di norme ultra-restrittive contenute nel dpcm 4 dicembre per il contenimento dell'emergenza coronavirus, spunta anche il. A, per la precisione: sarà esteso fino alle 7 del mattino, rispetto alle 5 della formulazione originaria. Insomma, vietato uscire difino alle 7 del mattino. E, sinceramente, ci si chiede quale sia la ratio di simile norma. Ma tant'è, ormai siamo abituati a tutto e il contrario di tutto. Nella bozza del dpcm si legge: "Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate ...

