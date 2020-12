Yemen | il difficile compito della diplomazia internazionale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da Euronews.com il polso di una situazione inaccettabile contando che non tutte le nazioni dello scacchiere mondiale hanno tratto vantaggio dalla globalizzazione: Loè sull’orlopeggiore carestia degli ultimi decenni, questo il grido d’allarme lanciato dall’Onu è sostenuto dall’Ambasciata in Italia di cui l’Ambasciatore Asmahan Abdulhameed Al-Toqi. Loè in “pericolo imminente” di cadere nella “peggiore carestia che il mondo abbia visto da decenni”, ha avvertito venerdì il diplomatico e segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, chiedendo un’azione immediata per salvare milioni di vite. La crisi, secondo le Nazioni Unite, è il risultatoforte riduzione dei fondi forniti alle operazioni umanitarie nel Paese,mancanza di supporto esterno all’economia ...