XMAS 2020 | 100 GB | chiamate ed SMS illimitati su rete Vodafone a 9 | 99€

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)è la tariffa dedicata alle festività natalizie di NTmobile. La tariffa dell’operatore virtuale, su reti, è attivabile fino al 31 dicembre per tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del numero. La tariffa dell’operatore virtuale prevede un costo di attivazione di 9,99€ e, oltre ad includere un quantitativo illimitato died SMS con 100 GB per navigare, include anche un buono Amazon da 10€ e 6 GB in roaming. NTmobile è un operatore mobile virtuale italiano che offre la possibilità di personalizzare il proprio numero, almeno parzialmente, e di avere un’offerta senza vincoli contrattuali. Scopri le tariffe NTmobile a partire da 2€ NTmobile, l’offerta NTmobile, la tariffa dedicata al Natale contiene ...