Vaccino Covid, svolta in Gran Bretagna: partirà dalla prossima settimana (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il primo paese ad approvare il Vaccino anti-Covid è la Gran Bretagna. Infatti dalla prossima settima partiranno le vaccinazione. Questa mattina può essere considerata storica per il Regno Unito, infatti il governo ha approvato il Vaccino Covid di Pfizer/Biontech e sarà il primo paese al mondo a far partire la vaccinazione di massa. Ad annunciarlo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il primo paese ad approvare ilanti-è la. Infattisettima partiranno le vaccinazione. Questa mattina può essere considerata storica per il Regno Unito, infatti il governo ha approvato ildi Pfizer/Biontech e sarà il primo paese al mondo a far partire la vaccinazione di massa. Ad annunciarlo L'articolo proviene da Inews.it.

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino dell'azienda americana Moderna - stando ai risultati dei test di fase 3 su 196 casi - ha dimos… - clikservernet : Covid, il Regno Unito dà il via libera al vaccino di Pfizer. “Prime dosi già dalla dalla prossima settimana” - Noovyis : (Covid, il Regno Unito dà il via libera al vaccino di Pfizer. “Prime dosi già dalla dalla prossima settimana”) Pla… -