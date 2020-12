Vaccini | a Zelo assembramenti con 300 anziani

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)Buon Persico (Lodi), 2 dicembre 2020 - "Ecco come l'amministrazione comunale diBuon Persico ha organizzato le vaccinazioni antinfluenzali per gli over 65 e per chi ha patologie dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Zelo

IL GIORNO

Zelo Buon Persico (Lodi), 2 dicembre 2020 - "Ecco come l’amministrazione comunale di Zelo Buon Persico ha organizzato le vaccinazioni antinfluenzali per gli over 65 e per chi ha patologie dei cittadin ...Nella sua prima visita in Giappone, dopo l’inizio della pandemia, Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (COI), ha dichiarato che la nazione asiatica ha dimostrato che si possono ...