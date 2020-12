Un posto al sole, anticipazioni 4 dicembre: Niko ed i problemi con Jimmy (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La crisi di Niko sarà sempre più grave e si rifletterà anche sul rapporto che ha con il figlio Jimmy. Le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda venerdì sera, rivelano che il Poggi junior si renderà conto di avere dei problemi nel relazionarsi con il figlioletto, ma non troverà rimedio a ciò. Nel frattempo, Angela e Franco si prepareranno a partire per la Nuova Zelanda per stare vicino alla madre del Boschi. Intanto, Rossella si avvicinerà finalmente a Patrizio, ma non è detto che Ilaria li lasci in pace. Infine, Massaro farà fatica a credere che Bice abbia realmente una tresca con Cotugno, ma poi qualcosa potrebbe fargli cambiare idea. Un posto al sole, spoiler 4 dicembre: Niko ha dei ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La crisi disarà sempre più grave e si rifletterà anche sul rapporto che ha con il figlio. LeUnalinerenti la puntata in onda venerdì sera, rivelano che il Poggi junior si renderà conto di avere deinel relazionarsi con il figlioletto, ma non troverà rimedio a ciò. Nel frattempo, Angela e Franco si prepareranno a partire per la Nuova Zelanda per stare vicino alla madre del Boschi. Intanto, Rossella si avvicinerà finalmente a Patrizio, ma non è detto che Ilaria li lasci in pace. Infine, Massaro farà fatica a credere che Bice abbia realmente una tresca con Cotugno, ma poi qualcosa potrebbe fargli cambiare idea. Unal, spoiler 4ha dei ...

