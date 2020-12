Un chilo e mezzo di droga marchiata Mercedes nascosta in valigia | arrestato 41enne

Ultime Notizie dalla rete : chilo mezzo

Lecco FM

Trovati 15 mila euro in contanti e materiale per il confezionamento in via Zara: in manette tre tunisini già noti in questura ...Gli agenti della Mobile di Lecco hanno trovato nella cantina di un 41enne di Cinisello Balsamo una valigia piena di 15 panetti di hashisc marchiata Mercedes Benz ...