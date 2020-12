UE, stop alle Messe di Natale: “Evitiamo gli assembramenti” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le polemiche in tema di Celebrazioni Eucaristiche, ormai giunti alla soglia del Natale, non esitano ad esplodere. Sembra di vivere un déjà-vu che ci catapulta alla scorsa primavera, quando il Governo decise di mantenere le Chiese aperte proibendo, però, le Messe in forma pubblica. Queste, infatti, furono trasMesse in diretta televisiva consentendo comunque ai fedeli di partecipare “a distanza” alla Liturgia stessa. In seguito, i religiosi ottennero qualche concessione, come appunto la possibilità di recarsi nella Casa di Dio seppur nel rispetto di numerose regole per il contenimento del virus. Il problema si sta presentando nuovamente e il Governo, tra un Dpcm e l’altro, cerca di trovare un compromesso e contemperare l’adozione di misure restrittive (anche se allentate rispetto a prima) con la volontà di far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le polemiche in tema di Celebrazioni Eucaristiche, ormai giunti alla soglia del, non esitano ad esplodere. Sembra di vivere un déjà-vu che ci catapulta alla scorsa primavera, quando il Governo decise di mantenere le Chiese aperte proibendo, però, lein forma pubblica. Queste, infatti, furono trasin diretta televisiva consentendo comunque ai fedeli di partecipare “a distanza” alla Liturgia stessa. In seguito, i religiosi ottennero qualche concessione, come appunto la possibilità di recarsi nella Casa di Dio seppur nel rispetto di numerose regole per il contenimento del virus. Il problema si sta presentando nuovamente e il Governo, tra un Dpcm e l’altro, cerca di trovare un compromesso e contemperare l’adozione di misure restrittive (anche sentate rispetto a prima) con la volontà di far ...

L’assessore Coletti: "L’applicazione per morosità è stata rinviata a causa delle conseguenze economiche della pandemia sulle famiglie" ...

A Natale e il 31 non si esce dal proprio comune. E la Messa sarà alle 20

Niente deroghe per raggiungere i parenti lontani. I ristoranti restano aperti il 25 e il 26. Conte insiste per la riapertura dei licei il 14 dicembre, ma Speranza è più per il rigore ...

Niente deroghe per raggiungere i parenti lontani. I ristoranti restano aperti il 25 e il 26. Conte insiste per la riapertura dei licei il 14 dicembre, ma Speranza è più per il rigore ...