Svolta nelle Rsa | ecco le linee guida del ministero su visite ai parenti | abbracci e fisioterapia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) MILANO – Visite dei parenti in presenza previo test rapido la cui negativita’ autorizza direttamente l’ingresso in struttura. “Sala degli abbracci” per favorire la relazione nei pazienti “cognitivamente” piu’ deboli. Fisioterapia, logopedia e in generale via libera alle attivita’ di movimento tarate sulle necessita’ degli anziani. Esce dagli annunci e diventa nero su bianco la svolta del ministero della Salute sulla gestione di Rsa e Rsd dopo che il primo Covid ha falcidiato anziani e disabili. Le novita’ sono contenute in un documento intitolato “Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura”, che la Dire ha visionato. Ora, mentre la seconda ondata pare lievemente affievolirsi, dal ministero arrivano indicazioni decise per la gestione in sicurezza delle attivita’ socio-relazionali all’interno delle strutture, attivita’ giudicate altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie. Nel documento inviato ai gestori delle Rsa, si spiega dunque come vadano “assicurate le visite dei parenti e dei volontari, per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze”. Ma cosa prevedono queste linee guida? Le visite, come ovvio, dovranno essere effettuate in sicurezza, fornendo adeguati dpi ed adeguate condizioni ambientali. Si invitano le strutture residenziali ad approntare poi misure affinche’ ogni ospite possa “collegarsi regolarmente in modalita’ digitale con i propri congiunti e amici”.