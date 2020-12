“Si è ammalata e se ne è andata in 6 mesi”. Nancy Brilli, il dramma privato che commuove tutti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nancy Brilli è una delle attrici italiane più apprezzate. Romana, classe 1964 è stata sposata con il collega Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo un incontro sul set di Due fratelli, in seguito ha vissuto una relazione con Ivano Fossati. Dal 1997 al 2002 è stata sposata con Luca Manfredi, figlio del grande attore Nino, da cui ha avuto Francesco. Nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre è stata ospite di Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno. L’attrice si è raccontata a cuore aperto parlando di un dramma terribile che ha vissuto durante la sua infanzia. Uno di quegli episodi che segna per sempre una persona e che difficile, impossibile da dimenticare. Un lutto tremendo che non dimenticherà mai. (Continua dopo la foto) Prima di andare in onda ci ha tenuto a informare i suoi tantissimi follower sulla mise che avrà ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è una delle attrici italiane più apprezzate. Romana, classe 1964 è stata sposata con il collega Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo un incontro sul set di Due fratelli, in seguito ha vissuto una relazione con Ivano Fossati. Dal 1997 al 2002 è stata sposata con Luca Manfredi, figlio del grande attore Nino, da cui ha avuto Francesco. Nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre è stata ospite di Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno. L’attrice si è raccontata a cuore aperto parlando di unterribile che ha vissuto durante la sua infanzia. Uno di quegli episodi che segna per sempre una persona e che difficile, impossibile da dimenticare. Un lutto tremendo che non dimenticherà mai. (Continua dopo la foto) Prima di andare in onda ci ha tenuto a informare i suoi tantissimi follower sulla mise che avrà ...

