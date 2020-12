Serie A, Ibrahimovic preme per rientrare dopo l'infortunio: obiettivo Sampdoria-Milan (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic lo aveva annunciato ai media svedesi : "L'infortunio? Una cosa non grave, una settimana o due al massimo". Effettivamente, come scrive la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è cosi. L'attaccante vuole rientrare in campo il prima possibile, cioè nella partita contro la Sampdoria , in programma domenica prossima a Marassi. ... Leggi su eurosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Zlatanlo aveva annunciato ai media svedesi : "L'? Una cosa non grave, una settimana o due al massimo". Effettivamente, come scrive la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è cosi. L'attaccante vuolein campo il prima possibile, cioè nella partita contro la, in programma domenica prossima a Marassi. ...

SkySport : Ibrahimovic: 'Maradona faceva tutto col cuore. È il simbolo di tutti noi calciatori' ? - dinoadduci : Dalla strigliata di Pirlo al messaggio di Hamilton: ascolta le notizie del giorno - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Pioli frena, ma #Ibrahimovic brucia le tappe. Recupero da record, e non è la prima volta... #Milan - MarS92__ : RT @Gazzetta_it: #Pioli frena, ma #Ibrahimovic brucia le tappe. Recupero da record, e non è la prima volta... #Milan - Gazzetta_it : #Pioli frena, ma #Ibrahimovic brucia le tappe. Recupero da record, e non è la prima volta... #Milan -