(Di mercoledì 2 dicembre 2020) di Renato Turturro * L’accento veneto nasconde la cadenza ereditata dai suoi genitori e dalle infinite relazioni che la comunità, sparsa e silenziosa, conserva. Ha stampato in volto il sorriso allegro e spavaldo del ventenne contemporaneo, ascolta spesso la musica con gli auricolari, segue il calcio, ha un taglio di capelli da rapper, pantaloni con molla stretta sulle caviglie e tasconi, il fumo della “paglia” lo avvolge mentre cammina. Un tipo che un ministro potrebbe definire “choosy”. Finite le scuole superiori, decide di fare qualche corso di formprofessionale, e, tra l’invio compulsivo di mail senza risposta e l’iscrizione alle varie agenzie interinali, prova a trovare un lavoro. Come tutta la generdel lavoro a mosaico, alternato, spezzettato, si arrangia come può, rimbalzando tra i giorni senza fine e i giorni ...

ilfattoblog : Sajmir, il tuo nome vuol dire ‘il giusto’: speriamo che ora si faccia azione - clikservernet : Sajmir, il tuo nome vuol dire ‘il giusto’: speriamo che ora si faccia azione - erregi69 : Sajmir, il tuo nome vuol dire ‘il giusto’: speriamo che ora si faccia azione - Noovyis : (Sajmir, il tuo nome vuol dire ‘il giusto’: speriamo che ora si faccia azione) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Sajmir tuo

La Voce e il Tempo

Non sono partiti per Bolzano, Negro, Konate, Lunghi e Favalli: il terzino sinistro ha accusato un affaticamento e Caserta non ha voluto rischiarlo. Bianchimano invece ha recuperato dopo la botta subìt ...Intanto si conoscono le designazioni arbitrali per le gare di domenica. Triestina-Fermana sarà diretta dal veronese Sajmir Kumara. Per lui sarà la terza direzione di gara con in campo i canarini. I ...