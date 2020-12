Perché la tecnocrazia merita la nostra attenzione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anticipazione del saggio L'ingranaggio del potere, appena pubblicato da Lorenzo Castellani. Il ricercatore ed editorialista di Panorama spiegala competenza è diventata la bussola del sistema decisionale. Si intitola L'ingranaggio del potere ed è l'ultimo libro scritto da Lorenzo Castellani, ricercatore di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss di Roma ed editorialista di Panorama. Laurea in Giurispurudenza, dottorato in Political history, l'autore trentunenne si occupa prevalentemente di storia anglo-americana. Nel suo saggio, pubblicato da Liberilibri, si occupa del rapporto fra élites e democrazia. Castellani spiega come nell'ultimo secolo, all'aristocrazia del denaro che aveva sostituito quella del sangue, si è aggiunta l'aristocrazia della conoscenza specialistica. In tal modo tecnica e politica si sono sempre più intersecate fra loro, tanto da ...