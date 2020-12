Nuovo Dpcm Natale: pessima notizia, ciò che tutti avevano temuto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovo Dpcm Natale: arriva una pessima notizia, ciò che tutti avevano temuto. Festività distrutte pessima notizia: il Nuovo Dpcm Natale…L’Italia è attualmente divisa in regioni: rosse, gialle ed arancioni. A seconda della gravità della situazione, ogni regione ha delle limitazioni più o meno severe. Nelle prossime ore, tuttavia, dovrebbe arrivare il Nuovo Dpcm del Governo, tramite l’annuncio ufficiale di Giuseppe Conte. Cosa cambierà? Beh, cominciano a farsi avanti varie ipotesi. E non tutte sono buone e confortanti. Infatti, proprio come riporta anche Fanpage, sembra proprio che questo Natale possa essere ‘distrutto’ e ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020): arriva una, ciò che. Festività distrutte: il…L’Italia è attualmente divisa in regioni: rosse, gialle ed arancioni. A seconda della gravità della situazione, ogni regione ha delle limitazioni più o meno severe. Nelle prossime ore, tuttavia, dovrebbe arrivare ildel Governo, tramite l’annuncio ufficiale di Giuseppe Conte. Cosa cambierà? Beh, cominciano a farsi avanti varie ipotesi. E non tutte sono buone e confortanti. Infatti, proprio come riporta anche Fanpage, sembra proprio che questopossa essere ‘distrutto’ e ...

Nel prossimo DPCM, che deve essere approvato entro domani sera, potrebbe entrare una norma che vieta gli spostamenti dal proprio Comune nei ...

